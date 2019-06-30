«Краснодар» — «Ростов»: счет матча 3:0, обзор голов

разгромилв матче предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии — 3:0 (1:0).

На 38-й минуте нападающий «быков» Ари реализовал пенальти. На 61-й минуте хавбек Даниил Уткин удвоил преимущество краснодарской команды. Сделал счет разгромным форвард Рустам Халназаров, отличившийся за шесть минут до конца основного времени.

«Краснодар» с 6 очками вышел на первую строчку в таблице. «Ростов» (3 балла) занимает 2-е место. Позже сегодня сыграют ЦСКА и «Спартак», проигравшие на старте.

В следующем туре соревнования «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» 4 июля, а «Ростов» днем ранее встретится с ЦСКА.