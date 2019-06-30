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    «Краснодар» крупно обыграл «Ростов» на турнире в Австрии

    «Краснодар» — «Ростов»: счет матча 3:0, обзор голов

    Кубок Матч Премьер Футбол России Краснодар Ростов
    «Краснодар» разгромил «Ростов» в матче предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии — 3:0 (1:0).

    Даниил Уткин
    Даниил Уткин

    На 38-й минуте нападающий «быков» Ари реализовал пенальти. На 61-й минуте хавбек Даниил Уткин удвоил преимущество краснодарской команды. Сделал счет разгромным форвард Рустам Халназаров, отличившийся за шесть минут до конца основного времени.

    «Краснодар» с 6 очками вышел на первую строчку в таблице. «Ростов» (3 балла) занимает 2-е место. Позже сегодня сыграют ЦСКА и «Спартак», проигравшие на старте.

    В следующем туре соревнования «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» 4 июля, а «Ростов» днем ранее встретится с ЦСКА.

    Кубок Париматч Премьер
    «Краснодар» — «Ростов» — 3:0 (1:0)
    Голы: Ари, 38 — с пенальти (1:0). Уткин, 61 (2:0). Халназаров, 84 (3:0)«Краснодар»: Синицын, Петров (Стоцкий, 46), Мартынович (Голубев, 62), Спаич (Камболов, 46), Скопинцев (Ивашин, 70), Намли (Вилена, 70), Фьолусон (Грицаенко, 62), Олссон (Уткин, 46), Сулейманов (Сперцян, 62), Ари (Игнатьев, 46), Вандерсон Масиэл (Халназаров, 62)«Ростов»: Песьяков, Чистяков (Вилюш, 46), Мамин (Хаджикадунич, 46), Сигурдссон (Саплинов, 46), Чернов (Байрамян, 46), Еременко (Зуев, 46), Глебов (Логашов, 46), Ионов (Вебер, 46), Попов (Эннин, 46), Шомуродов (Гацкан, 46), Полоз (Черкес, 46)Предупреждение: Мартынович, 23
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