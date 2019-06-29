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    Испания U21– Германия U21: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Европы до 21 года

    Чемпионат Европы по футболу до 21 года Сборная Испании Футбол Испании Сборная Германии Футбол Германии
    30 июня, Удине, Италия. В 21:45 по московскому времени начнется финальный поединок молодежного чемпионата Европы среди сборных до 21 года. Соперниками являются сборные Испании и Германии. Место встречи — «Дачия Арена».

    Лука Вальдшмидт
    Лука Вальдшмидт

    Испанцы являются выходцами из группы A. Там им удалось занять первое место и набрать 6 очков. Команда проиграла в первом туре итальянцам 3:1, однако затем она выиграла у Бельгии 2:1 и Польши 5:0. Интересно, что в 2017 году Испания U21 тоже оказалась в финале, причем с той самой Германией. Но все же «красным» выиграть не удалось, и они уступили со счетом 1:0. Возьмет ли «красная фурия» реванш, будет ясно чуть позже.

    Германия U21 — действующий чемпион Европы, который еще ни разу не проигрывал в рамках нынешнего розыгрыша чемпионата. Попав в группу B, немцы выиграли у Дании 3:1, затем у Сербии 6:1. После этого была ничья с Австрией 1:1. В полуфинале команда переиграла Румынию 4:2. Теперь у «орлов» есть отличный шанс защитить титул чемпиона.

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    Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.96 на победу Испании, 3.65 на ничью и 3.65 на победу Германии. На проход одной и другой команды предлагают следующие цифры: 1.53 на испанцев и 2.50 на немцев.

    Редакция сайта LiveSport.Ru сделала два прогноза на матч Испания U21– Германия U21. Коэффициенты составили 1.95 и 1.70.

    Транслировать поединок будет канал Матч Футбол, а также сайты UEFA.tv и LiveCup.Run. 0

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  • Испания U21 — Германия U21
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  • Завтра в 21:45
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