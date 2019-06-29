Испания U21– Германия U21: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Европы до 21 года

30 июня, Удине, Италия. В 21:45 по московскому времени начнется финальный поединок молодежного чемпионата Европы среди сборных до 21 года. Соперниками являются сборные. Место встречи — «Дачия Арена».

Испанцы являются выходцами из группы A. Там им удалось занять первое место и набрать 6 очков. Команда проиграла в первом туре итальянцам 3:1, однако затем она выиграла у Бельгии 2:1 и Польши 5:0. Интересно, что в 2017 году Испания U21 тоже оказалась в финале, причем с той самой Германией. Но все же «красным» выиграть не удалось, и они уступили со счетом 1:0. Возьмет ли «красная фурия» реванш, будет ясно чуть позже.

Германия U21 — действующий чемпион Европы, который еще ни разу не проигрывал в рамках нынешнего розыгрыша чемпионата. Попав в группу B, немцы выиграли у Дании 3:1, затем у Сербии 6:1. После этого была ничья с Австрией 1:1. В полуфинале команда переиграла Румынию 4:2. Теперь у «орлов» есть отличный шанс защитить титул чемпиона.

Все прогнозы на футбол

Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.96 на победу Испании, 3.65 на ничью и 3.65 на победу Германии. На проход одной и другой команды предлагают следующие цифры: 1.53 на испанцев и 2.50 на немцев.

Редакция сайта LiveSport.Ru сделала два прогноза на матч Испания U21– Германия U21. Коэффициенты составили 1.95 и 1.70.

Транслировать поединок будет канал Матч Футбол, а также сайты UEFA.tv и LiveCup.Run. 0