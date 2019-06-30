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    Кто выиграет молодежный чемпионат Европы?

    Испания U21 — Германия U21. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч молодежного чемпионата Европы по футболу 30 июня 2019 года

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    Прогноз на Испания U21 — Германия U21
    Марк Рока
    В воскресенье, 30 июня, сборная Германии сыграет с командой Испании в финальном матче молодежного чемпионата Европы. Встреча пройдет в Удине и начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Испания U21 — Германия U21.
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    Футбол. U21 Евро-2019. Финал 30 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
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    Испания U21

    Футболисты сборной Испании уже в первом туре группового этапа потерпели поражение от команды Италии (1:3).

    После этого «фурия роха» переиграла Бельгию (2:1) и Польшу (5:0), обеспечив себе первое место в группе.

    В полуфинале подопечные Луиса де ла Фуэнте разгромили команду Франции (4:1). Пропустив уже на 16-й минуте, испанцы забили в ответ сразу четыре мяча.

    Германия U21

    Сборная Германии на текущем континентальном первенстве остается непобедимой. На групповом этапе команда Штефана Кунца обыграла Данию (3:1) и Сербию (6:1), а также сыграла вничью с Австрией (1:1).

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    Заняв первое место в группе, Бундестим вышла в полуфинал, где сыграла с Румынией (4:2).

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    После первого тайма немцы уступали 1:2, почти сразу после перерыва отыгрались, а чашу весов в свою пользу склонили лишь на 90-й минуте, получив билет в финал.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «фурии рохе»: победа сборной Испании — 1.95, победа сборной Германии — 3.80, ничья — 3.60.

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    Обе команды заслужили право побороться за трофей в первую очередь благодаря своей результативности, так что мы не удивимся, если в финале увидим много голов.

    Ставка на «тотал больше 2,5» смотрится привлекательно, тем более что принимается она с коэффициентом 1.70.

    В атаке обе сборные сильны, а вот в обороне чуть предпочтительнее выглядят испанцы, которые к тому же потратили не так много сил на свой полуфинал. Исходя из этого, можно также поставить на победу «фурии рохи», которая способна завоевать третий титул чемпиона Европы в пяти последних розыгрышах. 0

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    Испания U21 — Германия U21. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч молодежного чемпионата Европы по футболу 30 июня 2019 года. Прогноз на Испания U21 — Германия U21. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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