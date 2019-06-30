Испания U21 — Германия U21. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч молодежного чемпионата Европы по футболу 30 июня 2019 года

Испания U21
Футболисты сборной Испании уже в первом туре группового этапа потерпели поражение от команды Италии (1:3).
После этого «фурия роха» переиграла Бельгию (2:1) и Польшу (5:0), обеспечив себе первое место в группе.
В полуфинале подопечные Луиса де ла Фуэнте разгромили команду Франции (4:1). Пропустив уже на 16-й минуте, испанцы забили в ответ сразу четыре мяча.
Германия U21
Сборная Германии на текущем континентальном первенстве остается непобедимой. На групповом этапе команда Штефана Кунца обыграла Данию (3:1) и Сербию (6:1), а также сыграла вничью с Австрией (1:1).
Заняв первое место в группе, Бундестим вышла в полуфинал, где сыграла с Румынией (4:2).
После первого тайма немцы уступали 1:2, почти сразу после перерыва отыгрались, а чашу весов в свою пользу склонили лишь на 90-й минуте, получив билет в финал.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «фурии рохе»: победа сборной Испании — 1.95, победа сборной Германии — 3.80, ничья — 3.60.
Обе команды заслужили право побороться за трофей в первую очередь благодаря своей результативности, так что мы не удивимся, если в финале увидим много голов.
Ставка на «тотал больше 2,5» смотрится привлекательно, тем более что принимается она с коэффициентом 1.70.
В атаке обе сборные сильны, а вот в обороне чуть предпочтительнее выглядят испанцы, которые к тому же потратили не так много сил на свой полуфинал. Исходя из этого, можно также поставить на победу «фурии рохи», которая способна завоевать третий титул чемпиона Европы в пяти последних розыгрышах. 0