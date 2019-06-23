ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто ФирминоБразилия ушла из-под давления. Команда Тите завершила групповой этап победой над Перу
  • 17:01
    • Федун назвал болельщиков «Спартака» «самой организованной массой»
  • 15:48
    • Федерер завоевал десятый титул в Халле
  • 15:05
    • «Спартак» интересуется полузащитником сборной Алжира
  • 13:10
    • СМИ: Неймар написал игрокам «Барселоны» о скором возвращении
  • 11:07
    • «Краснодар» может подписать форварда «АЗ Алкмаара»
    Все новости спорта

    Иванович призвал не считать количество лет

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, как справляется с нагрузками в 35 лет.

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович

    «В 35 лет бегать по два часа уже не так просто, но я тут пару дней назад говорил с кем-то из ребят и сказал, что количество лет — это вообще неважно. Сборы всегда тяжелые. Мне в 22 казалось, что вот, сейчас самое трудное время, но, когда наберусь опыта, станет полегче. Потом стал опытным, потом уже старым, и ничего — все то же самое. Рад только, что даже в этом возрасте готов делать все что нужно.

    Важно понимать тело. К тому же в футболе, даже если ты чуть-чуть потеряешь в скорости или функциональных возможностях, всегда можно добавить чуть-чуть качества головой. А по поводу подготовки, 4–5 лет назад я озадачился этим, искал какие-то ответы, и сейчас точно знаю, что мне подходит во время сборов, а что во время сезона. Что нужно есть, какие-то другие вещи.

    Что касается партнеров по "Чесли", то да, Чех закончил, вернулся в "Челси", домой. Думаю, это всем, кто любит клуб, приятно. Про Торреса тоже слышал. Таких людей, как он, вообще мало. И одно дело — карьера, другое — какой он человек. Джон Терри закончил пораньше, но он и постарше, как и Лэмпард, и Дрогба. Так что да, наше поколение, можно сказать, уходит. Ну, несколько человек из нас еще держатся. Стараемся!», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Еврокубки 2019/2020: расписание жеребьевок и квалификационных раундов
  • 15/06/2019 в 11:40
    •
  • Прогноз
  • Катар — Аргентина
  • 2.03
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Избежит ли Аргентина вылета из Кубка Америки?
  • Катар — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Колумбия и Парагвай не забьют много голов
  • Колумбия — Парагвай. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Решит ли Аргентина свои проблемы в атаке?
  • Катар — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Ставка на Мбаппе и Неймара не сыграла Футбол ПСЖ пытался взломать футбол деньгами, но потерпел крахПарижанам не удалось покорить Европу только за счет громких трансферов Вчера в 00:300
  • 08:17
    • Лобов победил Малиньяджи единогласным решением судей
  • 17:19
    • Иванович призвал не считать количество лет
  • 16:49
    • Барти впервые станет первой ракеткой мира
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Мелочь в кармане Сульшера. У «МЮ» опять проблемы на трансферном рынкеЗа десять дней до старта предсезонки «Ман Юнайтед» подписал лишь одного игрока. 21/06/2019 в 18:310
  • Экспресс дня

  • Повторит ли Аргентина сценарий ЧМ-2018?
  • 4.96
    •
  • 16:34
    • Тренер сборной Катара заявил о желании сражаться, а не фотографироваться с Месси
  • 16:19
    • Газизов пообещал исполнять решения главы Башкортостана по стадиону
  • 16:04
    • Рой Кин покинул «Ноттингем Форест»
    Мохамед Салах Футбол КАН-2019. Пять фактов о расширенном турниреВ Египте стартует континентальное первенство Африки 21/06/2019 в 12:430
  • 15:35
    • Алвес может вернуться в «Барселону»
  • 15:22
    • Спортдир «Сочи» надеется укомплектовать команду за неделю-две
  • 13:21
    • Игнатьев возобновил тренировки с «Локомотивом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие