Иванович призвал не считать количество лет

Защитник «Зенита»рассказал, как справляется с нагрузками в 35 лет.

«В 35 лет бегать по два часа уже не так просто, но я тут пару дней назад говорил с кем-то из ребят и сказал, что количество лет — это вообще неважно. Сборы всегда тяжелые. Мне в 22 казалось, что вот, сейчас самое трудное время, но, когда наберусь опыта, станет полегче. Потом стал опытным, потом уже старым, и ничего — все то же самое. Рад только, что даже в этом возрасте готов делать все что нужно.

Важно понимать тело. К тому же в футболе, даже если ты чуть-чуть потеряешь в скорости или функциональных возможностях, всегда можно добавить чуть-чуть качества головой. А по поводу подготовки, 4–5 лет назад я озадачился этим, искал какие-то ответы, и сейчас точно знаю, что мне подходит во время сборов, а что во время сезона. Что нужно есть, какие-то другие вещи.

Что касается партнеров по "Чесли", то да, Чех закончил, вернулся в "Челси", домой. Думаю, это всем, кто любит клуб, приятно. Про Торреса тоже слышал. Таких людей, как он, вообще мало. И одно дело — карьера, другое — какой он человек. Джон Терри закончил пораньше, но он и постарше, как и Лэмпард, и Дрогба. Так что да, наше поколение, можно сказать, уходит. Ну, несколько человек из нас еще держатся. Стараемся!», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита». 0