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    • Сборные Уругвая и Японии не выявили победителя на Кубке Америки
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    Сборные Уругвая и Японии не выявили победителя на Кубке Америки

    Уругвай — Япония: счет матча 2:2, обзор голов

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Уругвая Сборная Японии Календарь Кубка Америки-2019
    Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии в матче второго тура группового этапа Кубка Америки.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    Встреча группы C, которая прошла в Порту-Алегри, завершилась со счетом 2:2.

    Азиатская команда вышла вперед на 25-й минуте, когда точный удар с передачи Гаку Сибасаки нанес Кодзи Миеси.

    «Небесно-голубые» отыгрались спустя семь минут благодаря пенальти, который реализовал Луис Суарес.

    На 59-й минуте Миеси оформил дубль, вернув японцам минимальный перевес в счете. Но уругвайцы быстро сумели сравнять счет — на 66-й минуте отличился Хосе Мария Хименес.

    Кубок Америки. Группа С. 2-й тур
    Уругвай — Япония — 2:2 (1:1)
    Голы: Миеси, 25 (0:1). Суарес, 32 — с пенальти (1:1). Миеси, 59 (1:2). Хименес, 66 (2:2)Уругвай: Муслера, Годин, Касерес, Хименес, Лодейро (Вальверде, 73), Лаксальт (Гонсалес, 28), Нандес (Де Арраскаэта, 60), Торрейра, Бентанкур, Суарес, КаваниЯпония: Кавасима, Н.Уэда, Томиясу, Итакура, Ивата (Тацута, 87), Сугиока, Сибасаки, Накадзима, Абэ (А.Уэда, 67), Миеси (Кубо, 83), ОкадзакиПредупреждения: А.Уэда, 31. Накадзима, 78

    В турнирной таблице Уругвай вышел на первое место (4 очка), а Япония — на третье (1 очко). Свой матч второго тура только предстоит провести Чили (3 очка) и Эквадору (0 очков). 0

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