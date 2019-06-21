Уругвай — Япония: счет матча 2:2, обзор голов

Сборнаясыграла вничью с командойв матче второго тура группового этапа Кубка Америки.

Встреча группы C, которая прошла в Порту-Алегри, завершилась со счетом 2:2.

Азиатская команда вышла вперед на 25-й минуте, когда точный удар с передачи Гаку Сибасаки нанес Кодзи Миеси.

«Небесно-голубые» отыгрались спустя семь минут благодаря пенальти, который реализовал Луис Суарес.

На 59-й минуте Миеси оформил дубль, вернув японцам минимальный перевес в счете. Но уругвайцы быстро сумели сравнять счет — на 66-й минуте отличился Хосе Мария Хименес.

Кубок Америки. Группа С. 2-й тур Уругвай — Япония — 2:2 (1:1) Голы: Миеси, 25 (0:1). Суарес, 32 — с пенальти (1:1). Миеси, 59 (1:2). Хименес, 66 (2:2)Уругвай: Муслера, Годин, Касерес, Хименес, Лодейро (Вальверде, 73), Лаксальт (Гонсалес, 28), Нандес (Де Арраскаэта, 60), Торрейра, Бентанкур, Суарес, КаваниЯпония: Кавасима, Н.Уэда, Томиясу, Итакура, Ивата (Тацута, 87), Сугиока, Сибасаки, Накадзима, Абэ (А.Уэда, 67), Миеси (Кубо, 83), ОкадзакиПредупреждения: А.Уэда, 31. Накадзима, 78

В турнирной таблице Уругвай вышел на первое место (4 очка), а Япония — на третье (1 очко). Свой матч второго тура только предстоит провести Чили (3 очка) и Эквадору (0 очков). 0