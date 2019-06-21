Голкипер «Далянь Ифан» публично раскритиковал Феррейру Карраско

Вратарьпублично раскритиковал своего партнера по команде, бельгийского полузащитника

С критикой в адрес бельгийца вратарь выступил в социальной сети, передает Mirror.

«Ты звезда и хорошо играешь, но ты не можешь побеждать в одиночку. Когда мы играли с "Шанхай Гринлэнд Шеньхуа", ты умышленно получил четвертую желтую карточку и получил дисквалификацию, чтобы пропустить матч с "Шанхай СИПГ" и досрочно вернуться в Европу.

Когда мы играли с "Хэбэй Чайна Форчун", ты сказал клубу, что твой самолет задержался. Если ты вернулся днем ранее, как ты мог опоздать? Теперь ты вернулся, но даже не двигаешься на тренировках. Во время тренировочных матчей ты просто стоишь на поле, не атакуешь и не обороняешься», — отметил Юй Цзыцянь.

«Атмосфера в команде на тренировках разрушена. Для профессионального футболиста занятия и матчи важны, как жизнь. Неважно, насколько тот или иной человек важен, он не должен стоять выше команды. Я надеюсь, мы сможем попрощаться с тобой так же, как приветствовали тебя после перехода!», — добавил вратарь.

Напомним, Феррейра Карраско играет в Китае с 2018 года. 0