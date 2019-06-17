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    Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки-2019

    Уругвай — Эквадор: счет матча 4:0, обзор голов

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Уругвая Сборная Эквадора Календарь Кубка Америки-2019
    Сборная Уругвая крупно обыграла команду Эквадора в матче первого тура группового турнира Кубка Америки — 4:0 (3:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    По голу в свой актив записали Николас Лодейро, Эдинсон Кавани и Луис Суарес, а защитник Эквадора Артуро Мина отметился автоголом.

    С 24-й минуты эквадорцы играли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Хосе Кинтероса.

    Отметим, что еще два гола Уругвая не были засчитаны из-за положения вне игры.

    Уругвай набрал три очка и возглавил турнирную таблицу. Позже в этом квартете свой матч первого тура проведут сборные Чили и Японии.

    Кубок Америки. Группа C
    Уругвай — Эквадор — 4:0 (3:0)
    Голы: Лодейро, 6 (1:0). Кавани, 33 (2:0). Суарес, 44 (3:0). Мина, 78 — в свои ворота (4:0)Уругвай: Муслера, Годин, Касерес, Хименес, Лодейро (Торрейра, 75), Весино (Вальверде, 81), Лаксальт, Нандес (Перейро, 64), Бентанкур, Суарес, КаваниЭквадор: Домингес, Ачильер, Мина, Кинтеро, Кайседо, А.Валенсия, Орехуэла, Пресиадо (Р.Ибарра, 46), Интриаго, Мена (Веласко, 29), Эн.ВаленсияПредупреждения: Лодейро, 14. Хименес, 63Удаление: Кинтеро, 24
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