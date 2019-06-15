«Сочи» просматривает двух игроков «Мордовии»

Илья Петров
«Сочи»
Главный тренер южан Александр Точилин подтвердил эту информацию.
В минувшем первенстве ФНЛ 23-летний Петров провел 36 матчей, забив 4 мяча и отдав 4 передачи.
Ранее он выступал за курский «Авангард» и португальскую «Лейрию». Контракт с саранским клубом у Петрова истек.
Напомним, что на просмотре в «Сочи» также находится принадлежащий «Мордовии» нападающий Владимир Обухов, весной игравший на правах аренды в «Тамбове».
Воспитанник «Спартака» с 13 голами вошел в тройку лучших бомбардиров ФНЛ. 0