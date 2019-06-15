ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль Погба, Ромелу Лукаку и Антони МарсьяльТоп-6 атакующих квартетов АПЛ всех времен
  • 21:25
    • Глушаков: Не знаю, дадут ли мне играть в «Спартаке» те, кто против меня
  • 20:58
    • Сборная Украины выиграла молодежный ЧМ-2019
  • 20:43
    • «Спартак» заключил контракт с Понсе
  • 18:57
    • Чемпион России по сноуборду застрелен в США
  • 18:25
    • Анюков станет тренером «Зенита»
    Все новости спорта

    «Сочи» просматривает двух игроков «Мордовии»

    Мордовия Сочи РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ
    Полузащитник «Мордовии» Илья Петров находится на просмотре у новичка РПЛ «Сочи», сообщает «Матч ТВ».

    Илья Петров
    Илья Петров

    Главный тренер южан Александр Точилин подтвердил эту информацию.

    В минувшем первенстве ФНЛ 23-летний Петров провел 36 матчей, забив 4 мяча и отдав 4 передачи.

    Ранее он выступал за курский «Авангард» и португальскую «Лейрию». Контракт с саранским клубом у Петрова истек.

    Напомним, что на просмотре в «Сочи» также находится принадлежащий «Мордовии» нападающий Владимир Обухов, весной игравший на правах аренды в «Тамбове».

    Воспитанник «Спартака» с 13 голами вошел в тройку лучших бомбардиров ФНЛ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Коутиньо стал Неймаром, но Бразилия все равно плоха
  • 14:30
    •
  • Прогноз
  • Аргентина — Колумбия
  • 2.03
  • Завтра в 01:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов подарят болельщикам Венесуэла и Перу?
  • Венесуэла — Перу. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Огорчит ли Фарфан Рондона на старте Кубка Америки?
  • Венесуэла — Перу. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Аргентина — Колумбия: что случится в матче фаворитов группы B?
  • Аргентина — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эден Азар Футбол Эденский сад. Перейдя в «Реал», Азар исполнил свою мечтуРассказываем, как прошла презентация бельгийского вингера на «Сантьяго Барнабеу» Вчера в 19:400
  • 17:12
    • Россия одолела Канаду в Лиге наций
  • 15:57
    • «Атлетико» близок к трансферу полузащитника «Реала»
  • 15:25
    • Погба запросит у «МЮ» трансфер в «Реал»
    Давид Де Хеа Футбол Три варианта для Де ХеаГде окажется вратарь? 02:150
  • Экспресс дня

  • Что принесет развязка молодежного чемпионата мира?
  • 2.98
    •
  • 21:47
    • «Сочи» просматривает двух игроков «Мордовии»
  • 21:36
    • Форвард «Лацио» оказался замешан в скандале с договорными матчами
  • 20:49
    • Голландия обыграла Камерун на женском ЧМ-2019
    Сергей Семак Футбол Лето «Зенита»: чемпионская перестройкаВсе о подготовке к новому сезону санкт-петербургского «Зенита» Вчера в 21:320
  • 15:11
    • ПСЖ может усилиться полузащитником «Лацио»
  • 10:00
    • Федор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator
  • 18:43
    • «Эвертон» и ПСЖ интересуются форвардом «Аякса»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие