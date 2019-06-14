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    Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков

    РПЛ Футбол России Лига чемпионов Лига Европы УЕФА Календарь РПЛ
    Клубы российской Премьер-лиги выступили против проекта реформирования еврокубков, предлагаемого Ассоциацией европейских клубов (ECA), сообщает официальный сайт РПЛ.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Ввести новый формат могут с 2024 года.

    «В ходе обсуждения клубы выразили опасение, что предлагаемая реформа может негативно повлиять на структуру календаря РПЛ и снизить ее конкурентоспособность по сравнению с другими ведущим европейскими лигами. Также предлагаемый формат и критерии квалификации в обновленные турниры могут нанести ущерб всем европейским лигам.

    Клубы единодушно согласились, что домашний чемпионат должен оставаться приоритетным и любые изменения в футбольном календаре должны учитывать требования внутреннего соревнования. При этом квалификация в Лигу чемпионов УЕФА и в Лигу Европы УЕФА должна по-прежнему зависеть от текущих результатов выступления клубов в Премьер-лиге.

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  • 11/06/2019

    • Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года. Руководству лиги поручено продолжать сотрудничество с европейскими лигами, болельщиками и другими заинтересованными сторонами для выработки конструктивных предложений по улучшению европейских клубных соревнований, не наносящих вреда национальному первенству», — говорится в сообщении. 0

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