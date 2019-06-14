ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Режим VOLTA в FIFA 20Пять фактов о FIFA 20. Симулятор получит уличный футбол и улучшит дриблинг
  • 10:50
    • Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков
  • 10:39
    • Дюрант пропустит следующий сезон, Томпсон порвал крестообразную связку
  • 09:10
    • «Ювентус» договорился с «Челси» по переходу Сарри
  • 08:35
    • Гильерме отказался от годичного контракта с «Локомотивом»
  • 08:21
    • Черчесов выступил за лимит на легионеров в заявке
    Все новости спорта

    Бразилия — Боливия: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Бразилии Сборная Боливии Календарь Кубка Америки-2019
    15 июня стартует турнир Копа Америка. В матче открытия встретятся сборная Бразилии и сборная Боливии. Сильнейшего команды будут выяснять в Сан-Паулу на арене «Морумби». Именно там в 3:30 по мск прозвучит первый свисток.

    Ришарлисон и Роберто Фирмино
    Ришарлисон и Роберто Фирмино

    Бразильцы плохо выступили на прошлом Кубке Америки. Тогда хозяева даже не вышли с группы. Мотивация у «желто-зеленых» должна быть запредельной. От подопечных Тите ждут очень много. Не зря Бразилия находится в числе главных фаворитов этого соревнования.

    Боливия провалила весенне-летнюю подготовку. Команда проиграла 3 последних матча. Кроме того, у гостей уже третий поединок кряду проблемы с реализацией, поскольку они не забивают 270 минут. С таким соперником как Бразилия «зеленым» придется очень несладко.

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    Коэффициенты прекрасно демонстрируют, кто является фаворитом этого противостояния. На Бразильцев дают 1.08, а на Боливию — 40.0.

    Пару прогнозов на матч Бразилия — Боливия (к. 1.75 и 1.85) сделали представители LiveSport.Ru. Также они попытались спрогнозировать индивидуальную результативность бразильцев в предстоящем поединке. Коэфф составил 2.02.

    Что касается трансляций этой встречи, то ее проведут телеканалы Матч ТВ и Матч Футбол. Кроме них всю важную информацию о поединке в режиме онлайн будет собирать сайт LiveCup.Run. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Месси и сборная Аргентины. История, у которой не будет хэппи-энда?
  • Вчера в 18:03
    •
  • Прогноз
  • Бразилия — Боливия
  • 1.75
  • Завтра в 03:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли итальянцы покинуть ЧМ не с пустыми руками?
  • Италия U20 — Эквадор U20. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Бразилия откроет Кубок Америки уверенной победой
  • Бразилия — Боливия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сколько забьет Бразилия в стартовом матче домашнего Кубка Америки?
  • Бразилия — Боливия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Месси и сборная Аргентины. История, у которой не будет хэппи-энда?Нападающий «Барселоны» пережил в сборной немало разочарований Вчера в 18:030
  • 13:03
    • Бразилия — Боливия: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки
  • 09:36
    • «Саутгемптон» усилился вингером сборной Мали
  • 09:21
    • Марадона покинул мексиканский клуб
    Эсекьель Понсе Футбол Аргентинский «Танк» для «Спартака». Его сравнивали с Батистутой и Тевесом«Красно-белые» близки к приобретению нападающего «Ромы» Вчера в 12:220
  • Экспресс дня

  • Англичанки приблизятся к выходу в плей-офф
  • 4.24
    •
  • 08:53
    • Де Лигт может зарабатывать в «Пари Сен-Жермен» вдвое больше, чем в «Барселоне»
  • 00:50
    • Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»
  • 00:38
    • Египет обыграл Танзанию в товарищеском матче
    Владимир Тарасенко Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли, Тарасенко и Барбашев достигли вершиныОбзор решающего матча финальной серии плей-офф НХЛ 13 июня Вчера в 08:230
  • 17:26
    • Суд оставил приговор Кокорину и Мамаеву без изменений
  • 00:19
    • «Астон Вилла» усилилась нападающим «Брюгге»
  • 00:04
    • «Мальорка» победила в первом полуфинале плей-офф за выход в Ла лигу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие