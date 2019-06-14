Бразилия — Боливия: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

15 июня стартует турнир Копа Америка. В матче открытия встретятся сборнаяи сборная. Сильнейшего команды будут выяснять в Сан-Паулу на арене «Морумби». Именно там в 3:30 по мск прозвучит первый свисток.

Бразильцы плохо выступили на прошлом Кубке Америки. Тогда хозяева даже не вышли с группы. Мотивация у «желто-зеленых» должна быть запредельной. От подопечных Тите ждут очень много. Не зря Бразилия находится в числе главных фаворитов этого соревнования.

Боливия провалила весенне-летнюю подготовку. Команда проиграла 3 последних матча. Кроме того, у гостей уже третий поединок кряду проблемы с реализацией, поскольку они не забивают 270 минут. С таким соперником как Бразилия «зеленым» придется очень несладко.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

Коэффициенты прекрасно демонстрируют, кто является фаворитом этого противостояния. На Бразильцев дают 1.08, а на Боливию — 40.0.

Пару прогнозов на матч Бразилия — Боливия (к. 1.75 и 1.85) сделали представители LiveSport.Ru. Также они попытались спрогнозировать индивидуальную результативность бразильцев в предстоящем поединке. Коэфф составил 2.02.

Что касается трансляций этой встречи, то ее проведут телеканалы Матч ТВ и Матч Футбол. Кроме них всю важную информацию о поединке в режиме онлайн будет собирать сайт LiveCup.Run. 0