Бразилия — Боливия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Америки 15 июня 2019 года

В субботу, 15 июня, сборная Бразилии в Сан-Паулу примет команду Боливии в рамках 1-го тура Кубка Америки-2019. Матч группы А стартует в 03:30 по Москве. Прогноз на Бразилия — Боливия.

Бразилия

ЧМ-2018 закончился для сборной Бразилии на стадии четвертьфинала, где она проиграла Бельгии со счетом 1:2. После этого «пентакампеоны» осенью 2018 года выдали серию из шести побед «всухую».

В сентябре были повержены сборные США (2:0) и Сальвадора (5:0). В октябре бразильцы одолели команды Саудовской Аравии (2:0) и Аргентины (1:0).

В ноябре Бразилия одержала победу над командами Уругвая (1:0) и Камеруна (1:0). Шестиматчевая победная серия была прервана ничьей с Панамой (1:1) уже в марте этого года.

В марте же Бразилия в Праге обыграла Чехию (3:1), а в июне, в рамках подготовке к Копа Америка, пентакампеоны победили Катар (2:0) и Гондурас (7:0).

В предстоящем турнире не сыграет получивший очередную травму Неймар, у которого, к тому же, возникли проблемы с законом. Под вопросом участие Артура.

Боливия

Сборная Боливии не сумела пробиться в финальную часть ЧМ-2018. Неудача в борьбе за выход на мундиаль стоила работе экс-наставнику Маурисио Сории. Его в 2018-м году заменил Сесар Фариас.

Осенью боливийцы провели пять контрольных матчей. В сентябре спаслись от поражения в матче с Саудовской Аравией (2:2), в октябре победили Мньянму (3:0), но проиграли Ирану (1:2).

В ноябре боливийцы дважды сыграли вничью 0:0 с командами ОАЭ и Ирака. Результатом стала очередная тренерская рокировка — с февраля этого года с командой работает Эдуардо Вильегас.

В марте Боливия сыграла вничью с командой Никарагуа (2:2), а затем со счетом 0:1 уступила сначала Юной Корее, а потом Японии, в обоих случая пропустив единственный гол в концовках встреч.

В последнем матче сборная Боливии в июне сыграла с Францией, проиграв со счетом 0:2.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

Боливия играла с Бразилией в отборе к ЧМ-2018, на своем поле сыграв вничью 0:0, а на выезде пропустив пять безответных мячей.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом бразильцев, коэффициент на победу которых равен 1.08, тогда как гостей поля оценивается в 40.00, а ничья — в 10.00.

Боливийцы точно не являются серьезным противником для бразильцев, играющих дома. Прогнозируем уверенную победу сборной Бразилии.

Боливийцы мало забивают, скорее всего встреча пройдет «в одну калитку». Интересны варианты «Бразилия забьет в обоих таймах» за 1,55 и «гол в обоих таймах» за 1,50 0