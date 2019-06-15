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    Бразилия откроет Кубок Америки уверенной победой

    Бразилия — Боливия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Америки 15 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинская Америка Прогнозы на сборную Бразилии Прогнозы на сборную Боливии
    Прогноз на Бразилия — Боливия
    Габриэл Жезус
    В субботу, 15 июня, сборная Бразилии в Сан-Паулу примет команду Боливии в рамках 1-го тура Кубка Америки-2019. Матч группы А стартует в 03:30 по Москве. Прогноз на Бразилия — Боливия.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа A 15 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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    Бразилия

    ЧМ-2018 закончился для сборной Бразилии на стадии четвертьфинала, где она проиграла Бельгии со счетом 1:2. После этого «пентакампеоны» осенью 2018 года выдали серию из шести побед «всухую».

    В сентябре были повержены сборные США (2:0) и Сальвадора (5:0). В октябре бразильцы одолели команды Саудовской Аравии (2:0) и Аргентины (1:0).

    В ноябре Бразилия одержала победу над командами Уругвая (1:0) и Камеруна (1:0). Шестиматчевая победная серия была прервана ничьей с Панамой (1:1) уже в марте этого года.

    В марте же Бразилия в Праге обыграла Чехию (3:1), а в июне, в рамках подготовке к Копа Америка, пентакампеоны победили Катар (2:0) и Гондурас (7:0).

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    Боливия

    Сборная Боливии не сумела пробиться в финальную часть ЧМ-2018. Неудача в борьбе за выход на мундиаль стоила работе экс-наставнику Маурисио Сории. Его в 2018-м году заменил Сесар Фариас.

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    Осенью боливийцы провели пять контрольных матчей. В сентябре спаслись от поражения в матче с Саудовской Аравией (2:2), в октябре победили Мньянму (3:0), но проиграли Ирану (1:2).

    В ноябре боливийцы дважды сыграли вничью 0:0 с командами ОАЭ и Ирака. Результатом стала очередная тренерская рокировка — с февраля этого года с командой работает Эдуардо Вильегас.

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    • В марте Боливия сыграла вничью с командой Никарагуа (2:2), а затем со счетом 0:1 уступила сначала Юной Корее, а потом Японии, в обоих случая пропустив единственный гол в концовках встреч.

    В последнем матче сборная Боливии в июне сыграла с Францией, проиграв со счетом 0:2.

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    Боливия играла с Бразилией в отборе к ЧМ-2018, на своем поле сыграв вничью 0:0, а на выезде пропустив пять безответных мячей.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом бразильцев, коэффициент на победу которых равен 1.08, тогда как гостей поля оценивается в 40.00, а ничья — в 10.00.

    Боливийцы точно не являются серьезным противником для бразильцев, играющих дома. Прогнозируем уверенную победу сборной Бразилии.

    Боливийцы мало забивают, скорее всего встреча пройдет «в одну калитку». Интересны варианты «Бразилия забьет в обоих таймах» за 1,55 и «гол в обоих таймах» за 1,50 0

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    Бразилия — Боливия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Америки 15 июня 2019 года. Прогноз на Бразилия — Боливия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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