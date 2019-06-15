Бразилия — Боливия. Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч Кубка Америки 15 июня 2019 года

15 июня в Бразилии стартует Кубок Америки. Турнир откроет поединок хозяев с Боливией. Команды сыграют в Сан-Паулу на стадионе «Морумби». Начало в 3:30 по мск. Прогноз на Бразилия — Боливия.

Бразилия

Бразильцы провалили Кубок Америки 2016 года. Тогда они заняли 3 место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Домашний турнир станет для хозяев отличной возможностью показать себя во всей красе перед родными болельщиками.

Бразилия провела неплохую подготовку к этому турниру. Команда сыграла в 2019 году 4 матча, из которых она выиграла 3. Сюда входят противостояния с Чехией (1:3), Гондурасом (7:0) и Катаром (2:0). Одна ничья была с Панамой (1:1).

Все прогнозы на Кубок Америки-2019

Неплохо разыгрался Габриэл Жезус. Он поражал цель в 3 последних выступлениях «избранных», причем делал это 5 раз. На втором месте Ришарлисон, у которого 2 гола в 2 последних играх.

Также важно отметить, что в поединке с Катаром повреждение получил Неймар и он не появился на поле в матче с Гондурасом. Также в прошлый раз главный тренер «желто-зеленых» Тите был вынужден из-за травмы сменить Артура. Так что пока непонятно, смогут ли сыграть эти два футболиста в матче открытия.

Боливия

Три года назад Боливия не выиграла ни одного поединка. Однозначно гости попытаются что-то изменить в этот раз. Однако им придется приложить много усилий. Все-таки у бразильцев они не выигрывали в 3 последних встречах.

Команда тоже провела 4 подготовительных матча. В 3 из них коллектив терпел поражение. Речь идет о противостояниях с Францией (2:0), Японией (1:0) и Южной Кореей (1:0). Перед этим была ничья со сборной Никарагуа (2:2).

В целом «зеленые» не могут выиграть уже 6 поединков кряду, и получается, что не забивают они уже 270 минут.

Кроме того, можно добавить, что выступая в качестве гостей, боливийцы еще ни разу в истории не побеждали Бразилию.

Прогноз

Коэффициенты, которые предлагают букмекеры на стартовый матч Копа Америка такие: 1.09 на Бразилию и 34.0 на Боливию. Даже ничья, по мнению специалистов, очень маловероятна — 11.5.

Сейчас Selecao выглядят очень убедительно. Тите слегка обновил состав, добавив в него свежую кровь. Результат — 10 матчей без поражений и 9 побед.

С такой линией атаки «двухцветные» вполне могут наколотить до 3 мячей. Даже без Неймара есть кому забивать — Фирмино, Ришарлисон, Жезус, Коутиньо. ИТ 1 больше 3 с коэффициентом 2.02 — такой вариант мы предлагаем. 0