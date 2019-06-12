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    У Сарри есть сложности с уходом из «Челси», утверждает президент «Эмполи»

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    Президент «Эмполи» Фабрицио Корси поделился информацией о будущем главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, который, по сообщениям СМИ, возглавит «Ювентус».

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    Специалист до этого также был главным тренером «Эмполи», после чего возглавил «Наполи».

    «У Сарри есть проблемы с тем, чтобы уйти из "Челси". Сейчас он ворчит и настроен немного пессимистично. Мы слышали его этим утром.

    Но в "Ювентусе" мне сказали, что они уверены в скором завершении сделки. Надеюсь, все разрешится к общему благу», — цитирует президента Football Italia.

    В настоящее время спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи находится в Лондоне, где в ближайшее время должен встретиться с директором «Челси» Мариной Грановской для обсуждения будущего 60-летнего специалиста.

    Ранее британские СМИ сообщили, что «Челси» предпримет последнюю попытку убедить Сарри остаться. В клубе надеются на то, что он все же откажется переходить в «Ювентус».

    Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года. С командой он выиграл Лигу Европы. В АПЛ синие финишировали третьими. 0

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