У Сарри есть сложности с уходом из «Челси», утверждает президент «Эмполи»

Президент «Эмполи»поделился информацией о будущем главного тренера «Челси», который, по сообщениям СМИ, возглавит

Специалист до этого также был главным тренером «Эмполи», после чего возглавил «Наполи».

«У Сарри есть проблемы с тем, чтобы уйти из "Челси". Сейчас он ворчит и настроен немного пессимистично. Мы слышали его этим утром.

Но в "Ювентусе" мне сказали, что они уверены в скором завершении сделки. Надеюсь, все разрешится к общему благу», — цитирует президента Football Italia.

В настоящее время спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи находится в Лондоне, где в ближайшее время должен встретиться с директором «Челси» Мариной Грановской для обсуждения будущего 60-летнего специалиста.

Ранее британские СМИ сообщили, что «Челси» предпримет последнюю попытку убедить Сарри остаться. В клубе надеются на то, что он все же откажется переходить в «Ювентус».

Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года. С командой он выиграл Лигу Европы. В АПЛ синие финишировали третьими. 0