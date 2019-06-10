ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду выиграл третий трофей за годПортугалия установила гегемонию в Европе
  • 21:12
    • ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ
  • 20:54
    • Уайлд может вернуться в сборную США
  • 20:19
    • «Динамо» продлило контракт с полузащитником
  • 19:36
    • УЕФА не имеет конкретных предложений по изменению формата Лиги чемпионов
  • 19:21
    • Сборная США по баскетболу назвала состав для подготовки к ЧМ-2019
    Все новости спорта

    УЕФА не имеет конкретных предложений по изменению формата Лиги чемпионов

    УЕФА Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с официальным заявлением относительно информации о реформировании Лиги чемпионов.

    Александр Чеферин
    Александр Чеферин

    «В связи с некоторыми фактологически некорректными статьями, появившимися в последнее время в российской прессе, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас о том, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге Чемпионов УЕФА не существует и что обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе.

    Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формат Лиги чемпионов УЕФА были инициированы Ассоциацией Европейских Клубов (ECA), а не УЕФА», — говорится в официальном пресс-релизе.

    Также своим комментарием поделился президент УЕФА Александр Чеферин.

    «Если хотите мое мнение, ничего не должно меняться. Футбол — это единственный европейский продукт, который на сегодняшний день является лучшим в своем роде в мире. Лига чемпионов — глобальный турнир. Он становится все популярнее и популярнее в Китае, в США. Это развивающиеся рынки для футбола. В Европе вряд ли от него можно получить что-то еще», — сказал Чеферин. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Красный» финал ЛЧ и его исторические грани
  • 03/06/2019 в 14:19
    •
  • Прогноз
  • Сербия — Литва
  • 1.73
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберут ли шведы лидерство в группе F у Испании?
  • Испания — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Прорвет ли Сербию на голы?
  • Сербия — Литва. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Украина не допустит недооценки Люксембурга
  • Украина — Люксембург. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Рафаэль Надаль Теннис «Ролан Гаррос». Надаль в 12-й раз в карьере выиграл турнирОбзор заключительного игрового дня на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 20:070
  • 15:22
    • «Краснодар» усилился игроком «Рубина»
  • 18:06
    • Мусаев сдал экзамен для получения тренерской категории А
  • 15:36
    • Шарапова получила «уайлд-кард» турнира на Мальорке
    Турция — Франция Футбол Апатия чемпионов мира. Французы проиграли в КоньеПодопечные Дидье Дешама не нанесли ни одного удара в створ ворот Вчера в 14:590
  • Экспресс дня

  • Украинцы станут еще ближе к выходу на Евро-2020
  • 3.18
    •
  • 20:37
    • Колобкову неприятно слышать слова Ласицкене
  • 20:07
    • Кудерметова — во втором круге турнира в Хертогенбосе
  • 19:55
    • Четырехкратный чемпион НБА завершил карьеру
    Артем Дзюба Футбол Девять голов «карлику». Жажда рекорда затмила Черчесову турнирную стратегиюРеакция спортивных СМИ на рекордно крупную победу сборной России в отборе Евро-2020 Вчера в 02:010
  • 13:57
    • ЦСКА пополнит россиянин из НХЛ
  • 13:45
    • СМИ: Погба готов вернуться в «Ювентус»
  • 13:27
    • Роналду и де Лигт — в символической сборной Лиги наций
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие