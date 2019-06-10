УЕФА не имеет конкретных предложений по изменению формата Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с официальным заявлением относительно информации о реформировании Лиги чемпионов.

«В связи с некоторыми фактологически некорректными статьями, появившимися в последнее время в российской прессе, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас о том, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге Чемпионов УЕФА не существует и что обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе.

Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формат Лиги чемпионов УЕФА были инициированы Ассоциацией Европейских Клубов (ECA), а не УЕФА», — говорится в официальном пресс-релизе.

Также своим комментарием поделился президент УЕФА Александр Чеферин.

«Если хотите мое мнение, ничего не должно меняться. Футбол — это единственный европейский продукт, который на сегодняшний день является лучшим в своем роде в мире. Лига чемпионов — глобальный турнир. Он становится все популярнее и популярнее в Китае, в США. Это развивающиеся рынки для футбола. В Европе вряд ли от него можно получить что-то еще», — сказал Чеферин. 0