Хохлов объяснил сильные качества новичка «Динамо»

Главный тренер «Динамо»заявил, что доволен подписанием защитника, который стал вторым новичком команды нынешним летом.

Соглашение 27-летнего игрока с клубом рассчитано на 3 года. Детали сделки не сообщаются.

«Заурбек — качественный футболист, который, что важно, может сыграть сразу на двух позициях: центрального и левого защитника.

Это крайне востребовано в реалиях современного футбола. Еще немаловажный момент — Плиев является динамовским воспитанником.

Если брать его игровые качества, то Заурбек быстрый, мобильный, по-хорошему агрессивный защитник, который активно подключается в атаку, если выходит на позиции левого крайнего.

Мы довольны его приобретением», — цитирует официальный сайт «Динамо» Хохлова.

В прошедшем сезоне игрок провел за «Ахмат» 20 матчей (1 — в Кубке), заработал 5 предупреждений. За клуб из Грозного он выступал с 2015 года.

Плиев является воспитанником Академии московского «Динамо» имени Льва Яшина. 0