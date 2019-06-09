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    Хохлов объяснил сильные качества новичка «Динамо»

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    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что доволен подписанием защитника Заурбека Плиева, который стал вторым новичком команды нынешним летом.

    Дмитрий Хохлов
    Дмитрий Хохлов

    Соглашение 27-летнего игрока с клубом рассчитано на 3 года. Детали сделки не сообщаются.

    «Заурбек — качественный футболист, который, что важно, может сыграть сразу на двух позициях: центрального и левого защитника.

    Это крайне востребовано в реалиях современного футбола. Еще немаловажный момент — Плиев является динамовским воспитанником.

    Если брать его игровые качества, то Заурбек быстрый, мобильный, по-хорошему агрессивный защитник, который активно подключается в атаку, если выходит на позиции левого крайнего.

    Мы довольны его приобретением», — цитирует официальный сайт «Динамо» Хохлова.

    В прошедшем сезоне игрок провел за «Ахмат» 20 матчей (1 — в Кубке), заработал 5 предупреждений. За клуб из Грозного он выступал с 2015 года.

    Плиев является воспитанником Академии московского «Динамо» имени Льва Яшина. 0

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