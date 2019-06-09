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    «Барселона» может выставить Дембеле на трансфер

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    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вновь опоздал на тренировку команды, сообщает AS.

    Усман Дембеле
    Усман Дембеле

    По информации издания, это произошло на позапрошлой неделе, когда каталонцы проиграли «Валенсии» в финале Кубка Испании (1:2).

    Дембеле утверждал, что у него было разрешение, поскольку он занимался индивидуально с физиотерапевтом, но на самом деле расписание в тот день было одинаковым для всех футболистов.

    В «Барселоне» разочарованы поведением Дембеле, поэтому могут выставить его трансфер, если он не изменит свое отношение к работе.

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