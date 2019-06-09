«Барселона» может выставить Дембеле на трансфер

Полузащитник «Барселоны»вновь опоздал на тренировку команды, сообщает AS.

По информации издания, это произошло на позапрошлой неделе, когда каталонцы проиграли «Валенсии» в финале Кубка Испании (1:2).

Дембеле утверждал, что у него было разрешение, поскольку он занимался индивидуально с физиотерапевтом, но на самом деле расписание в тот день было одинаковым для всех футболистов.

В «Барселоне» разочарованы поведением Дембеле, поэтому могут выставить его трансфер, если он не изменит свое отношение к работе.

Напомним, что в декабре прошлого года француз опоздал на тренировку из-за того, что проспал. 0