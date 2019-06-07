Коутиньо решил покинуть «Барселону»

Полузащитникможет покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Cadena Ser.

По информации издания, 26-летний футболист разочарован неудачной попыткой адаптироваться в каталонском клубе и хочет сменить обстановку в ближайшее время. Об этом он уже уведомил своих агентов и руководство «сине-гранатовых».

Каталонцы готовы расстаться с игроком за 90 миллионов евро, но пока желающих выделить такую сумму нет.

В ближайшее время хавбеку предстоит выступить на Кубке Америки в составе сборной Бразилии, и в клубе надеются, что успешная игра повысит цену и спрос на него.

В минувшем сезоне бразилец провел 34 матча в испанской Примере, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. 0