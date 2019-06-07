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    Коутиньо решил покинуть «Барселону»

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    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Cadena Ser.

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо

    По информации издания, 26-летний футболист разочарован неудачной попыткой адаптироваться в каталонском клубе и хочет сменить обстановку в ближайшее время. Об этом он уже уведомил своих агентов и руководство «сине-гранатовых».

    Каталонцы готовы расстаться с игроком за 90 миллионов евро, но пока желающих выделить такую сумму нет.

    В ближайшее время хавбеку предстоит выступить на Кубке Америки в составе сборной Бразилии, и в клубе надеются, что успешная игра повысит цену и спрос на него.

    В минувшем сезоне бразилец провел 34 матча в испанской Примере, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. 0

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