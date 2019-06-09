Бразилия разгромила Ямайку на женском ЧМ-2019, Италия одолела Австралию

обыграла(3:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин.

Хет-трик в матче оформила Кристиане, поразившая ворота соперниц на 15-й, 50-й и 64-й минутах.

Отметим, что на 38-й минуте Андресса не реализовала пенальти в ворота сборной Ямайки.

Бразилия возглавила группу С, Ямайка идет последней.

В другом матче группы сборная Италии нанесла поражение Австралии со счетом 2:1.

В середине первого тайма Сэм Керр не смогла реализовать пенальти, назначенный в ворота итальянок на 21-й минуте, однако первой успела на добивание и вывела свою команду вперед.

На 56-й минуте Барбара Бонансеа забила ответный гол. За несколько минут до конца матча она оформила дубль, установив окончательный счет.

Во втором туре группового этапа Италия сыграет с Ямайкой, а Австралия — с Бразилией. 0