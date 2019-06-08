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    Сборная Франции проиграла Турции в матче отбора Евро-2020

    Евро-2020 Сборная Турции Сборная Франции Футбол Франции
    Сборная Турции одержала домашнюю победу над командой Франции (2:0) в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 30-й минуте Ундер со стандарта закрутил мяч в дальнюю часть штрафной французов, Демирал головой сделал скидку в центр, где Кан Айхан также головой в прыжке вколотил его в сетку.

    На 40-й минуте Погба неудачно сыграл у своей штрафной, потеряв мяч. Токёз выполнил передачу на Дженгиза Ундера, который обработал мяч в штрафной и нанёс отличный удар на средней высоте под дальнюю штангу.

    Сборная Турции набрала 9 очков и возглавила группу H. Французы с 6 очками идут вторыми.

    В следующем туре Франция встретится в гостях с Андоррой, Турция также на выезде сыграет с Исландией. Оба матча пройдут 11 июня. 0

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