Сборная Франции проиграла Турции в матче отбора Евро-2020

одержала домашнюю победу над(2:0) в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

На 30-й минуте Ундер со стандарта закрутил мяч в дальнюю часть штрафной французов, Демирал головой сделал скидку в центр, где Кан Айхан также головой в прыжке вколотил его в сетку.

На 40-й минуте Погба неудачно сыграл у своей штрафной, потеряв мяч. Токёз выполнил передачу на Дженгиза Ундера, который обработал мяч в штрафной и нанёс отличный удар на средней высоте под дальнюю штангу.

Сборная Турции набрала 9 очков и возглавила группу H. Французы с 6 очками идут вторыми.

В следующем туре Франция встретится в гостях с Андоррой, Турция также на выезде сыграет с Исландией. Оба матча пройдут 11 июня. 0