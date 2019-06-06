Аджоев: Глушакова подписать не готовы, не рассматриваем его

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев опроверг информацию о переходе полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова.

«У нас есть спортивный директор Андрей Рудаков, который тоже поиграл в большой футбол, имеет громадный опыт работы на европейском трансферном рынке.

Но без меня ничего не происходит. Он просматривает футболистов, потом подаёт мне соответствующий список. Сажусь, смотрю его, и потом принимаем решение. Разумеется, тренер в процессе тоже участвует.

Обязательно смотрим игры. А как иначе? Агент может сделать такую нарезку, что увидишь Месси или Пеле. А на поле выйдет — ни мяч не может остановить, ни убежать.

Список возможных трансферов на лето уже видел. Смотрится он пока не очень. Хотим подписать футболиста с российским паспортом, а с этим сейчас очень тяжело.

Дениса Глушакова в этом списке нет. Мы не готовы его подписать», — сказал Аджоев в интервью «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что Глушаков уйдет из «Спартака».

В минувшем сезоне на счету футболиста четыре гола в 29 матчах чемпионата России. 0