Аджоев: Глушакова подписать не готовы, не рассматриваем его

«У нас есть спортивный директор Андрей Рудаков, который тоже поиграл в большой футбол, имеет громадный опыт работы на европейском трансферном рынке.
Но без меня ничего не происходит. Он просматривает футболистов, потом подаёт мне соответствующий список. Сажусь, смотрю его, и потом принимаем решение. Разумеется, тренер в процессе тоже участвует.
Обязательно смотрим игры. А как иначе? Агент может сделать такую нарезку, что увидишь Месси или Пеле. А на поле выйдет — ни мяч не может остановить, ни убежать.
Список возможных трансферов на лето уже видел. Смотрится он пока не очень. Хотим подписать футболиста с российским паспортом, а с этим сейчас очень тяжело.
Дениса Глушакова в этом списке нет. Мы не готовы его подписать», — сказал Аджоев в интервью «Чемпионату».
Ранее сообщалось, что Глушаков уйдет из «Спартака».
В минувшем сезоне на счету футболиста четыре гола в 29 матчах чемпионата России. 0