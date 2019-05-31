Ван Дейк: «Ливерпуль» всегда сам усложняет себе жизнь

Защитник «Ливерпуля»оценил, как изменилась игра команды в плей-офф Лиги чемпионов, по сравнению с групповым этапом.

В субботу, 1 июня, мерсисайдцы сыграют в финале ЛЧ с лондонским «Тоттенхэмом». Матч пройдет в Мадриде, на аренде «Ванда Метрополитано».

«Думаю, мы сами всегда немного усложняем себе жизнь. Думаю, мы неважно провели все выездные матчи в группе, особенно в Неаполе. Конечно, очень слабо сыграли и в Белграде.

Понимали, что можем намного лучше. Так и вышло уже в плей-офф против "Баварии" и "Порту". Отлично выполнили свою работу. В плей-офф мы уже смотримся просто блестяще, всегда доминируем», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0