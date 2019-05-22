«Локомотив» — «Урал»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскийодержал победу над екатеринбургским(1:0) в финальном матче Кубка России сезона 2018/19.

На 19-й минуте Лысов пробил с дальней дистанции по воротам «Урала», Смолов выскочил из-за спин защитников и переправил мяч в сетку. Но гол не был засчитан из-за офсайда у Фёдора.

Единственный мяч был забит на 27-й минуте. Фернандеш здорово закрутил мяч к дальней штанге, Дмитрий Баринов выиграл позиционную борьбу с Погребняком и головой вколотил мяч в сетку.

«Локомотив» стал обладателем Кубка России. Для «Локомотива» этот трофей стал восьмым в российской истории (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07, 2014/15, 2016/17 и 2018/19), а с учетом двух трофеев в СССР (1936, 1957) — десятым.

Главный тренер «Локо» Юрий Семин выиграл с командой уже шестой кубок (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2016/17, 2018/19).

«Урал» два раза в своей истории выходил в финал турнира, оба раза уступив «Локомотиву».