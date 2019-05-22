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    «Локомотив» — победитель Кубка России 2018/19

    «Локомотив» — «Урал»: счет матча 1:0, обзор гола

    Кубок России Футбол России Локомотив Урал
    Московский «Локомотив» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» (1:0) в финальном матче Кубка России сезона 2018/19.

    Дмитрий Баринов
    Дмитрий Баринов

    На 19-й минуте Лысов пробил с дальней дистанции по воротам «Урала», Смолов выскочил из-за спин защитников и переправил мяч в сетку. Но гол не был засчитан из-за офсайда у Фёдора.

    Единственный мяч был забит на 27-й минуте. Фернандеш здорово закрутил мяч к дальней штанге, Дмитрий Баринов выиграл позиционную борьбу с Погребняком и головой вколотил мяч в сетку.

    «Локомотив» стал обладателем Кубка России. Для «Локомотива» этот трофей стал восьмым в российской истории (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07, 2014/15, 2016/17 и 2018/19), а с учетом двух трофеев в СССР (1936, 1957) — десятым.

    Главный тренер «Локо» Юрий Семин выиграл с командой уже шестой кубок (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2016/17, 2018/19).

    «Урал» два раза в своей истории выходил в финал турнира, оба раза уступив «Локомотиву».

    Кубок России. Финал
    «Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0)
    Гол: Баринов, 27«Локомотив»: Гильерме, Идову, Чорлука, Крыховяк, Лысов, Жемалетдинов, Баринов, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Тарасов, 67), Фернандеш, Смолов (Кварацхелия, 90+4)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Емельянов, Страндберг, Меркулов, Ильин, Бумаль, Фидлер (Бавин, 84), Эль-Кабир, Погребняк, Панюков (Араторе, 56)Предупреждения: Баринов, 40. Погребняк, 59. Меркулов, 82. Емельянов, 87. Гильерме, 90+2
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