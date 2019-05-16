«Барселона» продаст ряд игроков ради Гризманна и де Лигта

Каталонская «Барселона» определились с трансферными целями на лето, информирует Marca.

По информации издания, «сине-гранатовые», которые уже приобрели Френки де Йонга, также хотят подписать Маттейса де Лигта и Антуана Гризманна.

Проблема заключается в том, что у «Барселоны» попросту нет 190 миллионов евро на де Лигта и Гризманна.

Ожидается, что каталонцы расстанутся с рядом игроков, среди которых Филиппе Коутиньо, Иван Ракитич, Самюэль Умтити, Яспер Силлессен, Малком, Андре Гомеш, Денис Суарес, Рафинья Алькантара, Марк Кукурелья и Нелсон Семеду.

По данным L’Equipe, «Барселона» уже предложила Гризманну пятилетний контракт с зарплатой 17 миллионов евро в год. В «Атлетико» француз зарабатывает 21 миллион евро в год. 0