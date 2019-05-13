Хендерсон: В следующем сезон «Ливерпуль» сделает все, чтобы победить в АПЛ

Капитанподвел итоги выступления своей команды в минувшем розыгрыше АПЛ.

«Мы полностью выложились и ни о чем не жалеем. Мы провели фантастический сезон, все оставили на поле, большего нельзя сделать. Мы проиграли всего один матч. Можно говорить о ничьих, но мы старались изо всех сил, чтобы выиграть те матчи.

Нам надо снять шляпу перед "Манчестер Сити". А в следующем сезон мы сделаем все, чтобы победить в АПЛ», — приводит слова Хендерсона BBC.

«Ливерпуль» финишировал вторым в турнирной таблице АПЛ, отстав от «Манчестер Сити» всего на одно очко. 0