Кепа: Сегодня мы выиграли, в другом финале проиграли

Вратарь «Челси»прокомментировал выход в финал Лиги Европы после победы над «Айнтрахтом» — 1:1 (4:3 по пенальти).

Голкипер вспомнил про поражение от «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги.

«Сегодня мы выиграли, в другом финале проиграли. "Айнтрахт" — очень хорошая, очень, очень сильная команда. Но сейчас мы счастливы.

На "Уэмбли" я извинился перед всеми, но сегодня был новый матч, и мы очень рады, что нам удалось пробиться в финал в Баку.

Предыдущую серию пенальти здесь — против "Тоттенхэма" — мы тоже выиграли. В финале будет лондонское дерби. Это очень непривычно», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0