«Реал» — «Вильярреал»: счет матча 3:2, обзор голов

Фрагмент матча
twitter.com/realmadrid
В составе победителей дубль оформил Мариано (2-я минута, 49), еще один мяч забил Хесус Вальехо (40).
За гостей отличились Жерар Морено (11) и Жауме Коста (94).
«Реал» после 36 туров занимает третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 68 очков. «Вильярреал» с 40 баллами идет на 15-й позиции.
В следующем туре команда Зинедина Зидана сыграет в гостях с «Реал Сосьедадом». «Вильярреал» примет «Эйбар». Оба матча пройдут 12 мая.
Примера. 36-й тур
«Реал» — «Вильярреал» — 3:2 (2:1)
Голы: М. Диас, 2 (1:0). Морено, 11 (1:1). Вальехо, 40 (2:1). М. Диас, 49 (3:1). Хауме Коста, 90+4 (3:2)«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марселу, Каземиру, Кроос, Вальверде (Иско, 62), Васкес (Асенсио, 62), М. Диас, Б. Диас (Винисиус Жуниор, 74)«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Марио Гаспар (Хауме Коста, 82), Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Кинтилья, Чиквуэзе, Касорла, Иборра, Пабло Форнальс (Бакка, 72), Педраса (Тригерос, 56), МореноПредупреждения: Фунес Мори, 43. Альваро Гонсалес, 84. Иборра, 89