«Реал» — «Вильярреал»: счет матча 3:2, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(3:2) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Фрагмент матча twitter.com/realmadrid 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей дубль оформил Мариано (2-я минута, 49), еще один мяч забил Хесус Вальехо (40).

За гостей отличились Жерар Морено (11) и Жауме Коста (94).

«Реал» после 36 туров занимает третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 68 очков. «Вильярреал» с 40 баллами идет на 15-й позиции.

В следующем туре команда Зинедина Зидана сыграет в гостях с «Реал Сосьедадом». «Вильярреал» примет «Эйбар». Оба матча пройдут 12 мая.