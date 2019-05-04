«Вердер» — «Боруссия» Д: счет матча 2:2, обзор голов

Бременскийна своем поле сыграл вничью с дортмундской(2:2) в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.

Первый тайм остался за дортмундцами — на 6-й минуте отличился Кристиан Пулишич, а на 4-й минуте преимущество «Боруссии» удвоил Пако Алькасер.

После перерыва хозяева открылась — на 70-й минуте отставание бременцев сократил Кевин Мёвальд, а пять минут спустя Клаудио Писарро сравнял счет.

«Боруссия» с 70 очками осталась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, отставание от лидирующей «Баварии» составляет четыре очка. «Вердер» занимает девятую строчку — 47 очков. 0