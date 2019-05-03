«Ювентус» — «Торино»: счет матча 1:1, обзор голов

Туринский «Ювентус»на своем поле сыграл вничью с «Торино» (1:1) в матче 35-го тура итальянской серии А.

Счет в матче на 18-й минуте открыл сербский полузащитник гостей Саша Лукич. Канселу из аута мяч ввёл в игру, Пьянич в своей штрафной попал под прессинг, Лукич мяч забрал и пробил точно в дальний угол ворот.

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнял счет в концовке матча. На 84-й минуте прошла передача Спинаццоллы с левого края в центр штрафной «Торино», Роналду завис в воздухе, дождался мяча и пробил головой точно в цель.

Напомним, что команда Массимилиано Аллегри уже обеспечила себе чемпионское звание в нынешнем сезоне. Туринцы опережают «Наполи» на 19 очков.

«Торино» располагается на шестой позиции в таблице Серии А с 57-ю очками. 0