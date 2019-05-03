Адиев: Удаление полностью сломало игру с «Енисеем»

Главный тренер «Анжи»поделился впечатлениями после поражения в матче 27-го тура РПЛ против(1:3).

«Енисей» остался на последнем месте в таблице РПЛ, но сохранил теоретические шансы остаться в элитном дивизионе. «Анжи» по-прежнему идет предпоследним.

«Комментарий такой — первым таймом я доволен. Мы повели в счете, был ряд неплохих подходов и моментов. Удвоить свое преимущество могли, все складывалось в нашу пользу.

Во втором тайме "Енисей" пошел большими силами, в принципе, то, что мы и ожидали. Думаю, продолжи играть в численном равенстве, еще больше зон свободных бы открылось. В начале второго тайма предпосылки для быстрой атаки были.

По большому счету, до удаления я был доволен и все нам шла в руки эта победа. Но удаление полностью сломало игру.

На сегодняшний день это не тот "Анжи", который может в численном меньшинстве держать удар и набирать очки. "Енисей" воспользовался своим преимуществом и забил нам голы.

С чем связана замена Кулика в первом тайме? У него в недельном цикле были проблемы со здоровьем, аккуратно подводили его к игре.

У нас есть ряд футболистов из 3-4 человек, нахождение которых на поле очень важно. Не будь их — у нас бы возникло еще больше проблем.

Тот же опыт Кулика правильно подстегивает молодежь, балансирует эту команду. Поэтому даже с этим повреждением медики делали все возможное, чтобы он вышел на поле.

Зная, какая игра нас ждет, я настойчиво просил докторов, чтобы они подвели его к игре. Мы думали, если на раз», — приводит пресс-служба красноярского клуба слова Адиева. 0