«Монтеррей» стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ

В ответном матче финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между мексиканскимибыла зафиксирована ничья со счетом 1:1.

«Полосатые» вышли вперед уже на 25 минуте. «Тигры» же сумели отыграть только один мяч, автором которого стал Андре-Пьер Жиньяк.

Первая финальная встреча команд завершилась минимальной победой «Монтеррея» со счетом 1:0.

Таким образом, «Монтеррей» стал победителем нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов КОНКАКАФ и сыграет на чемпионате мира среди клубов.

Отметим, что для «бело-синих» это уже четвертая победа в этом турнире. Ранее «Монтеррей» побеждал три года подряд — с 2011 по 2013. 0