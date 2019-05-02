«Монтеррей» стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ

«Монтеррей»
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«Полосатые» вышли вперед уже на 25 минуте. «Тигры» же сумели отыграть только один мяч, автором которого стал Андре-Пьер Жиньяк.
Первая финальная встреча команд завершилась минимальной победой «Монтеррея» со счетом 1:0.
Таким образом, «Монтеррей» стал победителем нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов КОНКАКАФ и сыграет на чемпионате мира среди клубов.
Отметим, что для «бело-синих» это уже четвертая победа в этом турнире. Ранее «Монтеррей» побеждал три года подряд — с 2011 по 2013. 0