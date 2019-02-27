Срна может вернуться в сборную Хорватии

Главный тренер сборнойзаявил, что был бы рад возвращениюв свою команду.

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Также о возвращении в национальную сборную бывшего игрока «Шахтера» просит обладатель Золотого мяча-2018 Лука Модрич.

«Мы внимательно следим за всеми нашими игроками. Дверь в сборную открыта для всех, кроме тех, кто не играет в своих клубах.

Срна? Он продолжает играть. Его значение для сборной понятно без слов. Он отбыл наказание за прием допинга и играет сейчас в Серии А.

В "Кальяри" он показывает очень хороший уровень игры. Я поговорю с ним, и уверен, что Срна не будет против в случае чрезвычайных обстоятельств помочь сборной Хорватии», — цитирует Далича Sportske Novosti.

Срна дебютировал за сборную Хорватии в 2002 году. За это время футболист провел 134 матча в составе «шашечных», в которых отметился 22 голами. Карьеру в сборной Хорватии Срна завершил после Евро-2016. 0