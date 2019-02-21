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    «Байер» и «Краснодар» голов до перерыва не забили

    «Байер» — «Краснодар»: счет 0:0 после первого тайма

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    Леверкузенский «Байер» на своем поле играет вничью с «Краснодаром» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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    В середине первого тайма Петров выиграл борьбу на правой бровке и навесил в штрафную «Байера», после чего головой точно пробил Клаэссон, но Градецки показал образцовую реакцию.

    Хозяева ответили спустя десять минут Кевин Фолланд красиво навесил в штрафную «Краснодара», после чего Спаич чуть не срезал в свои ворота мяч, но потрясающую реакцию продемонстрировал Сафонов.

    На последних минутах тайма упустили игроки «Байера» гостей, и Игнатьев смог выполнить отличную передачу на Классона. Один на один с голкипером вышел шведский футболист, но забить всё-таки не смог — спас Градецки.

    Первый матч закончился со счетом 0:0.

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