«Арсенал» разгромил БАТЭ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Лондонскийодержал домашнюю победу над борисовским(3:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Счет в матче был открыт на 4-й минуте. Обамеянг с правого фланга прострелил в штрафную БАТЭ, Захар Волков пытался мяч выбить, а в итоге срезал его в собственные ворота.

На 39-й минуте Джака от угла поля выполнил подачу к линии вратарской, Шкодран Мустафи продавил борисовского защитника и головой вколотил мяч в сетку ворот.

На 60-й минуте Джака от углового флажка выполнил навес во вратарскую БАТЭ, Щербицкий кулаком махнул мимо мяча, а вот Сократис Папастатопулос головой пробил точно в ворота гостей.

Первый матч завершился победой БАТЭ со счетом 1:0. По сумме двух матчей «Арсенал» прошел в 1/8 финала.

В другом матче 1/16 финала загребское «Динамо» одержало домашнюю победу над чешской «Викторией Пльзень» — 3:0.

Голы забили Мислав Орчич (15), Эмир Дилавер (33) и Бруно Петкович (73).

Первый завершился победой «Виктории» со счетом 2:1. По сумме двух матчей «Динамо» вышло в 1/8 финала. 0