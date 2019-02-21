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    «Арсенал» разгромил БАТЭ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над борисовским БАТЭ (3:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Арсенал»
    «Арсенал»
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    Счет в матче был открыт на 4-й минуте. Обамеянг с правого фланга прострелил в штрафную БАТЭ, Захар Волков пытался мяч выбить, а в итоге срезал его в собственные ворота.

    На 39-й минуте Джака от угла поля выполнил подачу к линии вратарской, Шкодран Мустафи продавил борисовского защитника и головой вколотил мяч в сетку ворот.

    На 60-й минуте Джака от углового флажка выполнил навес во вратарскую БАТЭ, Щербицкий кулаком махнул мимо мяча, а вот Сократис Папастатопулос головой пробил точно в ворота гостей.

    Первый матч завершился победой БАТЭ со счетом 1:0. По сумме двух матчей «Арсенал» прошел в 1/8 финала.

    В другом матче 1/16 финала загребское «Динамо» одержало домашнюю победу над чешской «Викторией Пльзень» — 3:0.

    Голы забили Мислав Орчич (15), Эмир Дилавер (33) и Бруно Петкович (73).

    Первый завершился победой «Виктории» со счетом 2:1. По сумме двух матчей «Динамо» вышло в 1/8 финала. 0

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