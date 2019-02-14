Тренер «Боруссии» Д заявил, что его команда сделала «Тоттенхэму» подарок

Люсьен Фавр
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«Мы хорошо сыграли в первом тайме, соперники почти не создавали моментов. Мы умело оборонялись и хорошо атаковали. Но затем мы допустили одну потерю, чего соперники и хотели. Они сразу перешли в атаку и забили гол. К сожалению, мы сделали им этот подарок.
Бывают периоды в сезоне, когда дела идут не лучшим образом. Что есть, то есть. Мы должны всё проанализировать и усердно работать, чтобы исправить эти ошибки», — цитирует Фавра пресс-служба УЕФА.
Ответный матч команды проведут 5 марта в Дортмунде. 0