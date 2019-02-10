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    «Леганес» крупно выиграл у «Бетиса»

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    В матче 23-го тура чемпионата Испании «Леганес» принимал «Бетис».

    Юссеф Эн-Несири
    Юссеф Эн-Несири
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    Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

    Хет-триком у победителей отметился Юссеф Эн-Несири.

    «Леганес», набрав 29 очков, идет на одиннадцатом месте в чемпионат Испании. «Бетис» (32 очка) занимает шестую позицию.

    Примера. 23-й тур
    «Леганес» — «Бетис» — 3:0 (2:0)
    Голы: Эн-Несири, 22 (1:0). Эн-Несири, 36 (2:0). Эн-Несири, 66 (3:0)«Леганес»: Куэльяр, Хуанфран (Рейес, 77), Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио, Весга (Рубен Перес, 72), Оскар Родригес, Брэйтуэйт, Эн-Несири (Сантос, 83)«Бетис»: Пау Лопес, Барраган, Сидней, Феддаль (Лайнес, 46), Хави Гарсия, Виллиам Карвалью, Каптум, Ло Сельсо (Гуардадо, 70), Хесе (Лорен Морон, 69), Леон, Франсис ГеррероПредупреждения: Весга, 26. Барраган, 28. Омеруо, 53. Ресио, 76. Лайнес, 89. Брэйтуэйт, 90+2
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