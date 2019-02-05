«Леганес» в меньшинстве одолел «Райо Вальекано»

В рамках 22-го тура испанской Примерына выезде обыграл— 2:1.

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Счет на 36-й минуте открыл форвард гостей Мартин Брайтвайт. На 58-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику «Леганеса» Аллану-Ромео Ньому.

На 83-й минуте «Райо Вальекано» сравнял счет усилиями полузащитника Альваро Гарсии.

И все же через две минуты победный для гостей мяч забил нападающий Юссеф Эн-Несири.

Чемпионат Испании. 22-й тур «Райо Вальекано» — «Леганес» — 1:2 (0:1) Голы: 0:1 — 36 Брайтвайт, 1:1 — 83 Гарсия, 1:2 — 85 Эн-Несири«Райо Вальекано»: Димитриевски, Веласкес, Ба (Ди Санто, 46), Амат, Морено, Эмбарба (Посо, 68), Имбула, Трехо (Гарсия, 72), Медран, Адвинкула, де Томас«Леганес»: Куэльяр, Сиовас, Омеруо, Сильва, Бустинса, Микель Весга (Перес, 75), Ресио (Эрасо, 90), Оскар Родригес, Ньом, Брайтвайт (Рейес, 79), Эн-НесириПредупреждения: Ба (1), Амат (8), Сильва (13), Трехо (40), Медран (49), Бустинса (51), Ресио (54), Ди Санто (73), Веласкес (90), Куэльяр (90+4)Удаление: Ньом (58)

«Леганес» набрал 26 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» с 23 баллами — на 18-й позиции. 0