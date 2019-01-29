«Зенит» определился с соперниками по сбору в Испании

Определились соперникина ближайших сборах в Испании, информирует официальный сайт клуба.

«Сине-бело-голубые» отправятся в Аликанте в четверг, 31 января, и сыграют там три товарищеских матча.

2 февраля петербуржцы встретятся с клубом из испанской Сегунды «Эльче». Матч пройдет на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» и начнется в 14:00 по московскому времени.

4 февраля на «Пинатар Арене» «сине-бело-голубые» сыграют с действующим чемпионом Люксембурга «Дюделанжем». Встреча начнется в 20:00.

Третий матч в рамках сборов пройдет на территории комплекса «Ла Финка» в Альгорфе: «Зенит» встретится с норвежским «Сарпсборгом». Матч пройдет 8 февраля и начнется в 18:00. 0