ПСЖ разгромил «Ренн»

В матче 22-го тура чемпионата Францииразгромилсо счетом 4:1.

Счет на седьмой минуте открыл Эдинсон Кавани. В середине тайма положение уравнял М'Байе Ньянг. Во втором тайме победу парижскому клубу принесли голы Анхеля Ди Марии, Килиана Мбаппе и Кавани. Эта победа стала для ПСЖ четвертой подряд в матчах Лиги 1.

Благодаря победе парижане продолжают лидировать в турнирной таблице французского национального чемпионата, набрав 56 очков. «Ренн» (30) остался на десятом месте.

В другом матче игрового дня «Тулуза» сыграла вничью с «Анже» — 0:0. 0