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    ПСЖ разгромил «Ренн»

    Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Ренн Календарь Лиги 1
    В матче 22-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» разгромил «Ренн» со счетом 4:1.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани
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    Счет на седьмой минуте открыл Эдинсон Кавани. В середине тайма положение уравнял М'Байе Ньянг. Во втором тайме победу парижскому клубу принесли голы Анхеля Ди Марии, Килиана Мбаппе и Кавани. Эта победа стала для ПСЖ четвертой подряд в матчах Лиги 1.

    Благодаря победе парижане продолжают лидировать в турнирной таблице французского национального чемпионата, набрав 56 очков. «Ренн» (30) остался на десятом месте.

    В другом матче игрового дня «Тулуза» сыграла вничью с «Анже» — 0:0. 0

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