«Монако» проиграл «Дижону»

В матче 22-го тура чемпионата Франции «Монако» потерпел гостевое поражение от «Дижона» со счетом 0:2.

В составе победителей отличились Квон Чан Хун (24-я минута) и Наим Слити (69).

Монегаски доигрывали матч в меньшинстве — красную карточку на 60-й минуте получил новичок команды Налдо.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену вместо Сеска Фабрегаса на 68-й минуте.

Эта игра стала первой после отставки наставника «Монако» Тьерри Анри, его сменил Леонарду Жардим, но он приступит к своим обязанностями 27 января. Руководил командой в игре с «Дижоном» Франк Пасси.

«Дижон» с 20 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, а «Монако» расположился на 19-й строчке — 15 очков. 0