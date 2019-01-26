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    «Интер» объявил о переходе Седрика Суареша

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    Миланский «Интер» объявил о переходе защитника «Саутгемптона» и сборной Португалии Седрика Суареша.

    Седрик Суареш
    Седрик Суареш
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    27-летний футболист присоединился к итальянскому клубу на правах аренды до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа. По сообщениям СМИ сума выкупа составит 11 млн евро.

    Седрик перешёл в «Саутгемптон» из лиссабонского «Спортинга» летом 2015 года за 7 млн евро. Его контракт со «святыми» действует до лета 2020 года.

    В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором одного гола и двух результативных передач.

    С 2014 года Седрик вызывается в сборную Португалии, с которой стал чемпионом Европы в 2016 году.

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