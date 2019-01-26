«Интер» объявил о переходе Седрика Суареша

Седрик Суареш
twitter.com/OficialCedric
27-летний футболист присоединился к итальянскому клубу на правах аренды до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа. По сообщениям СМИ сума выкупа составит 11 млн евро.
Седрик перешёл в «Саутгемптон» из лиссабонского «Спортинга» летом 2015 года за 7 млн евро. Его контракт со «святыми» действует до лета 2020 года.
В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором одного гола и двух результативных передач.
С 2014 года Седрик вызывается в сборную Португалии, с которой стал чемпионом Европы в 2016 году.
.@OficialCedric è nerazzurro! ⚫️🔵— Inter (@Inter) January 26, 2019
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