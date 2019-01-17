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    Силкин: Думаю, если Кокорин освободится в феврале, то сыграет

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    Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ситуацию с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и форвардом «Зенита» Александром Кокориным, которые находятся под стражей в СИЗО «Бутырка».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин
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    Напомним, что футболисты арестованы по обвинению в хулиганстве и избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

    «Знаю, что некоторые пишут письма Кокорину и Мамаеву, но я — нет… Я законопослушный товарищ, а ребята повели себя не по закону.

    Если бы мы с вами что-то такое сделали, то были бы сегодня примерно там же, где и они. Есть законы, которые не надо нарушать. Никому.

    Какой бы талантливый ты ни был, в каком бы хорошем клубе ни играл. Ты должен уважать окружающих. Ребятки нарушили, и им не по 15 лет. Одному 28 скоро, второму — уже 30.

    В таком возрасте о себе думать нужно далеко не в первую очередь, у них же семьи и дети. Что заслужили, то и получили.

    Кокорин с Мамаевым в итоге выйдут. За время, которое они там просидели, их кошельки похудели. И чтобы что-то заработать, возможностей не так много.

    Но когда они выйдут — это вопрос. Дадут лет по семь… К тому времени с футболом уже придется попрощаться.

    Думаю, если Кокорин освободится в феврале, то сыграет. Месяца полтора-два на подготовку будет достаточно», — приводит слова Силкина «Матч ТВ». 0

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