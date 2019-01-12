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    Примера. «Райо Вальекано» выиграл у «Сельты», «Барселона» примет «Эйбар», «Реал» в гостях у «Бетиса»

    Подробности матчей 19-го тура испанской Примеры

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    С 11 по 14 января в чемпионате Испании проходят матчи 19-го тура
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    «Райо Вальекано» — «Сельта»

    В стартовом матче 19-го тура «Райо Вальекано» принимал «Сельту» и одержал волевую победу со счетом 4:2.

    В составе победителей хет-трик оформил Рауль де Томас, а в компенсированное ко второму тайму время отличился Бебе.

    У гостей в первые двадцать минут игры отличились Нестор Араухо и Максимилиано Гомес, который реализовал пенальти.

    «Райо» после этой встречи набрал 19 очков и занимает восемнадцатое место в таблице Примеры. У «Сельты» — 21 очко и четырнадцатая строчка.

    Примера. 19-й тур
    Райо Вальекано — Сельта 4:2 (2:2)
    Голы: Рауль де Томас, 4 (1:0). Араухо, 13 (1:1). Гомес, 18 — с пенальти (1:2). Рауль де Томас, 37 (2:2). Рауль де Томас, 77 (3:2). Бебе, 90+1 (4:2).«Райо Вальекано»: Димитриевски, Веласкес, Ба, Амат, Морено, Трехо (Бебе, 73), Имбула (Медран, 74), Эмбарба (Гарсия, 61), Комесанья, Адвинкула, де Томас«Сельта»: Бланко, Кабраль, Жунка, Мальо, Араухо, Хосабед (Эккерт, 81), Йокушлу, Браис Мендес, Бельтран (Лоботка, 78), Буфаль (Систо, 81), Макси ГомесПредупреждения: Ба, 17. Мендес, 19. Адвинкула, 71. Веласкес, 80. Бебе, 90+2.

    «Леганес» — «Уэска»

    12 января, 15:00 мск

    «Валенсия» — «Вальядолид»

    12 января, 18:15 мск

    «Жирона» — «Алавес»

    12 января, 20:30 мск

    «Вильярреал» — «Хетафе»

    12 января, 22:45 мск

    «Атлетико» — «Леванте»

    13 января, 14:00 мск

    «Атлетик» Б — «Севилья»

    13 января, 18:15 мск

    «Барселона» — «Эйбар»

    13 января, 20:30 мск

    «Бетис» — «Реал»

    13 января, 22:45 мск

    «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»

    14 января, 23:00 мск

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