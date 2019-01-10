Варга не видит причин для возвращения Головина в Россию

Известный агентподелился мнением о перспективах полузащитника «Монако»

«Покинет ли Головин "Монако" зимой? Англичане говорят: все может случиться. Но я в очень хороших отношениях с Тьерри Анри. Он перешел в "Арсенал", когда я устраивал туда Олега Лужного. Мы жили вместе в одной гостинице, каждый день вместе завтракали, обедали и ужинали, у нас остались очень хорошие отношения.

Я недавно разговаривал с Анри. Он сказал, что ему нравится игра Головина, он назвал его очень хорошим игроком. И Монако — одно из лучших мест в мире для жизни. И клуб неплохой. Повторюсь, тренер хорошего мнения о нем. Я не вижу проблем необходимости в переходе в другую команду.

Может ли он вернуться зимой в Россию? Не думаю. И не рекомендую возвращаться. Другое дело, что я говорил, что Головину не стоило спешить в летнее трансферное окно. Он мог поиграть в ЦСКА в Лиге Чемпионов, обыграть "Реал". И потом уехать в Европу. Но раз перешел, то зачем теперь возвращаться?

Головин, конечно, уйдет из "Монако", если команда вылетит в Лигу2. У клуба есть определенные проблемы, но они пройдут», — приводит слова Варги «Спорт День за Днем». 0