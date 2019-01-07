«Барселона» в гостях справилась с «Хетафе»

Фрагмент матча
LiveSport.Ru
Счёт на 20-й минуте матча открыл Лионель Месси, а на 39-й минуте Луис Суарес увеличил преимущество каталонского клуба.
На 43-й минуте разрыв в счёте сократил Хайме Мата, которому ассистировал Родригес Анхель.
«Барселона», набрав 40 очков, осталась на первом месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Хетафе» (25) остался на седьмом месте.
Примера. 18-й тур
«Хетафе» — «Барселона» — 1:2 (1:2)
Голы: Месси, 20 (0:1). Л.Суарес, 39 (0:2). Хайме Мата, 43 (1:2)«Хетафе»: Сория, Антунеш, Кабрера, Д.Суарес, Фулькье (Хорхе Молина, 57), Джене, Портильо (Ибаньес, 84), Максимович, Арамбарри, Анхель (Сайс, 74), Хайме Мата«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Сержи Роберто, Лангле, Ракитич, Видаль (Бускетс, 70), Артур (Аленья, 88), Месси, Л.Суарес, Дембеле (Коутинью, 84)Предупреждения: Артур, 12. Жорди Альба, 15. Фулькье, 15. Д.Суарес, 61. Видаль, 65. Кабрера, 69. Максимович, 77