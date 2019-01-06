Самедов близок к переходу в «Крылья Советов»

Директор по развитию «Крыльев Советов»сообщил, что бывший полузащитник московского «Спартака»близок к переходу в самарский клуб.

«Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть.

Можно сказать, что обо всём договорились. Официально всё будет тогда, когда объявим, но переговоры мы провели успешно», — сказал Шикунов изданию «Чемпионат».

5 января стало известно, что «Спартак» расторг контракт с Самедовым по обоюдному согласию сторон.

34-летний полузащитник является воспитанником красно-белых. Он провёл за московский клуб 109 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.

По итогам 16 туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 0