ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииРоссию подвел синдром победителей, а Брагину пора уходить
  • 22:19
    • Самедов близок к переходу в «Крылья Советов»
  • 20:42
    • «Севилья» поделила очки с «Атлетико»
  • 19:56
    • СКА на выезде обыграл «Йокерит», Прохоркин оформил дубль
  • 19:46
    • ЦСКА в Минске победил «Динамо»
  • 19:07
    • «Ман Сити» забил семь голов «Ротерхэму» в Кубке Англии
    Все новости спорта

    Самедов близок к переходу в «Крылья Советов»

    Крылья Советов Спартак РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов близок к переходу в самарский клуб.

    Александр Самедов
    Александр Самедов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть.

    Можно сказать, что обо всём договорились. Официально всё будет тогда, когда объявим, но переговоры мы провели успешно», — сказал Шикунов изданию «Чемпионат».

  • Самедов покинул «Спартак»
  • Читайте по теме

    • 5 января стало известно, что «Спартак» расторг контракт с Самедовым по обоюдному согласию сторон.

    34-летний полузащитник является воспитанником красно-белых. Он провёл за московский клуб 109 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.

    По итогам 16 туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Планы на зиму: «Зенит»
  • Вчера в 23:02
    •
  • Прогноз
  • «Хетафе» — «Барселона»
  • 2.25
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Хетафе» размочить счет в матче с «Барсой»?
  • «Хетафе» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Как много голов забьет «Пари Сен-Жермен» в ворота «Понтиви»?
  • «Понтиви» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Виннипег» Куликова должен взять реванш у «Далласа» Радулова
  • «Виннипег» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккей Сборная России снова устроила валидол со ШвейцариейРеакция СМИ — о завоевании сборной России бронзовых медалей МЧМ-2019 12:110
  • 17:25
    • «Салават Юлаев» разгромил «Амур»
  • 15:58
    • «Эйбар» и «Вильярреал» завершили матч без голов
  • 15:08
    • Медведев проиграл в финале турнира в Брисбене
    СКА — «Йокерит» Хоккей КХЛ. «Салават Юлаев» разгромил «Амур», СКА победил в гостях у «Йокерита»Результаты матчей КХЛ 6 января 2019 года 20:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли «Барса» побеждать и в новом году?
  • 3.48
    •
  • 22:04
    • Вяльбе: В целом команда на «Тур де Ски» выступила очень здорово
  • 21:51
    • «Тулуза» разгромила «Ниццу» в Кубке Франции
  • 21:39
    • Клуб 4-го дивизиона выбил «Лестер» из Кубка Англии
    «Торонто» — «Ванкувер» Хоккей НХЛ. 27 сэйвов Бобровского, голевые передачи Ковальчука и ТарасенкоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 января 09:400
  • 14:43
    • «Челси» готовит предложение по Кавани
  • 14:13
    • Плишкова стала чемпионкой Брисбена
  • 12:47
    • Ригони может вернуться в Аргентину
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие