Ригони может вернуться в Аргентину

Нападающий, права на которого принадлежат, может вернуться в Аргентину, утверждает Circulo Central.

По информации источника, «Ривер Плейт» хочет арендовать 25-летнего аргентинца с опцией выкупа за шесть миллионов евро. Однако «Зенит» хочет получить девять миллионов евро.

Ригони понадобится специальное разрешение от ФИФА, что получить возможность выступать за «миллионеров» до июня, поскольку он уже сыграл за два клуба в этом сезоне.

Напомним, «Зенит» купил Ригони у аргентинского «Индепендьенте» в августе 2017 года за девять миллионов евро.

На счету аргентинца в текущем сезоне 12 матчей за «Аталанту», в которых он забил три мяча. 0