Эмери: Поражение от «Ливерпуля» поможет нам стать лучше

Унаи Эмери
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«Мы хорошо начали игру, забили гол, но затем "Ливерпуль" превзошел нас в созданных моментах, решительности и мастерстве. Мы не смогли остановить этот момент.
Во втором тайме мы хотели понемногу навязать свою игру, чтобы забить хотя бы один мяч, но второй 11-метровый закончил матч. Плохой результат.
Это поражение мы сможем использовать, чтобы стать лучше. Мы знаем, что нам необходимо надежнее играть в обороне, чтобы стать лучше.
"Ливерпуль" достиг серьезного прогресса и является примером для нас. Мы должны добиться точно такого же», — цитирует Эмери BBC. 0