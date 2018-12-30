Эмери: Поражение от «Ливерпуля» поможет нам стать лучше

Главный тренер лондонского «Арсенала»подвел итоги выездного матча 20-го тура чемпионата Англии против(1:5).

«Мы хорошо начали игру, забили гол, но затем "Ливерпуль" превзошел нас в созданных моментах, решительности и мастерстве. Мы не смогли остановить этот момент.

Во втором тайме мы хотели понемногу навязать свою игру, чтобы забить хотя бы один мяч, но второй 11-метровый закончил матч. Плохой результат.

Это поражение мы сможем использовать, чтобы стать лучше. Мы знаем, что нам необходимо надежнее играть в обороне, чтобы стать лучше.

"Ливерпуль" достиг серьезного прогресса и является примером для нас. Мы должны добиться точно такого же», — цитирует Эмери BBC. 0