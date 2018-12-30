«Бернли» выиграл у «Вест Хэма»

одержал победу надв домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая пройдет на стадионе «Терф Мур», завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Крис Вуд и Дуайт Макнил, которые забили мячи на 15-й и 34-й минутах соответственно.

«Бордовые» прервали серию из трех поражений в английском первенстве.

АПЛ. 20-й тур «Бернли» — «Вест Хэм» — 2:0 (2:0) Голы: 1:0 — 15 Вуд, 2:0 — 34 Макнил«Бернли»: Хитон, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Гудмундссон, Корк, Вествуд, Макнил, Барнс, Вуд (Воукс, 90)«Вест Хэм»: Фабианьски, Огбонна, Диоп, Крессуэлл, Райс, Снодграсс (Диангана, 46), Антонио, Фелипе Андерсон, Нобл, Арнаутович (Шанде Силва, 73), Перес (Кэрролл, 46)Предупреждения: Снодграсс (23), Нобл (29), Барнс (38), Кэрролл (57), Райс (61)

В турнирной таблице «Вест Хэм» занимает 11-е место (27 очков), а «Бернли» — 18-е (15 очков). 0