«Газпром нефть» продолжит финансирование «Томи»
ФК «Томь»
Финансовые поступления в клуб ожидаются в первую неделю после новогодних праздников, и объем этих поступлений позволит погасить долги по заработной плате перед футболистами и персоналом «Томи».
«Также губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин поздравил весь коллектив футбольного клуба "Томь" с наступающим Новым годом и приближающимся Рождеством и пожелал, чтобы наша футбольная команда, успешно проведя осенний этап, дальше радовала болельщиков яркой атакующей игрой, новыми победами и хорошими результатами!» — говорится в заявлении.
«Томь» после 24 туров набрала 46 очков и занимает второе место в ФНЛ. 0