«Газпром нефть» продолжит финансирование «Томи»

договорилась с компанией «Газпром нефть» о продолжении финансирования клуба, сообщает пресс-служба команды.

Финансовые поступления в клуб ожидаются в первую неделю после новогодних праздников, и объем этих поступлений позволит погасить долги по заработной плате перед футболистами и персоналом «Томи».

«Также губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин поздравил весь коллектив футбольного клуба "Томь" с наступающим Новым годом и приближающимся Рождеством и пожелал, чтобы наша футбольная команда, успешно проведя осенний этап, дальше радовала болельщиков яркой атакующей игрой, новыми победами и хорошими результатами!» — говорится в заявлении.

«Томь» после 24 туров набрала 46 очков и занимает второе место в ФНЛ. 0