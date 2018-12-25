Головин и Черышев — в топ-100 футболистов мира

Полузащитники сборной России, выступающий за, и, играющий за, вошли в топ-100 футболистов в мире по итогам 2018 года по версии испанского издания Marca.

Александр Головин twitter.com/as_monaco 1000 Фрибет для всех Забрать!

Издание представило 71-100-е места рейтинга. 22-летний Головин занял в нем 79-е место, а 27-летний Черышев оказался на 89-й строчке.

Оба отличились на домашнем ЧМ-2018. Головин назван одной из главных сенсаций мундиаля, а Черышев занял второе место в списке лучших бомбардиров.

При этом также отмечается, что после ЧМ-2018 дела у футболистов идут не так хорошо. Головин с «Монако» находится в зоне вылета чемпионата Франции, а Черышев не может проявить себя в Примере из-за травм. 0