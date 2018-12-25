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    Головин и Черышев — в топ-100 футболистов мира

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    Полузащитники сборной России Александр Головин, выступающий за «Монако», и Денис Черышев, играющий за «Валенсию», вошли в топ-100 футболистов в мире по итогам 2018 года по версии испанского издания Marca.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    Издание представило 71-100-е места рейтинга. 22-летний Головин занял в нем 79-е место, а 27-летний Черышев оказался на 89-й строчке.

    Оба отличились на домашнем ЧМ-2018. Головин назван одной из главных сенсаций мундиаля, а Черышев занял второе место в списке лучших бомбардиров.

    При этом также отмечается, что после ЧМ-2018 дела у футболистов идут не так хорошо. Головин с «Монако» находится в зоне вылета чемпионата Франции, а Черышев не может проявить себя в Примере из-за травм. 0

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